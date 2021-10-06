/654716/المفوضية-الليبية-تستعد-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استقبال قانون الانتخابات البرلمانية بعد أن أقره البرلمان في جلسة الإثنين ، التي مقرر موعدها في ديسمبر المقبل.

تجهيز المفوضية للانتخابات وحصر عدد الناخبين

وأضاف رئيس المفوضية، عماد السايح إن المفوضية نجحت بشكل كبير في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات،حتي وصل قوائم الناخبين إلي 2 مليون و900 ألف ،وتم أعداد 2000 لجنة أنتخابية في انحاء البلاد تحت سيطرتها.

وتسعى المفوضية مراقبة الانتخابات ، ومن أجل ذلك تم التواصل مع بعض المنظمات الدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، والأمر خاضع تحت قوة القانون.

كانت المفوضية قد أعدت دورات تدريبية مع توزيع بطاقة الناخب بالتعاون مع مشرفي التدريب بالإدارات الانتخابية البالغ عددها 25 مكتبا في كافة أنحاء البلاد، وتشمل تدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين، وصولا إلى موظفي مراكز الانتخاب وعددهم 9530 موظفا.

ومن الخطة المقترحة أن يسلم بطاقة الناخب، وسلسلة إجراءات تمر باللجن بالمدارس وتوزيع الناخبين حسبة رقم البطاقة الانتخابية، مرورا بعمليات استقبال الناخبين والتحقق من هوياتهم، إضافة إلى محاكاة كاملة لعملية توزيع البطاقات على الناخبين في مراكز التوزيع والبالغ عددها 1906 مركزا.

ويتم توزيع البطاقات على الناخبين في منتصف أكتوبر المقبل ،تمهيد لانتخابات ديسمبر المقبلة.

التزام المفوضية بالحيادية

هذا وذكر السياسي، السلطان الباروني قانوني، في كل الإجراءات المتبعة، والتزامها بعدم التعامل مع أي قوانين سوى القوانين الصادرة من مجلس النواب أمر يدل على أن من يتولى مسؤولية الهيئة على قدر كبير من الحكمة والحيادية،والوقف في صف الشعب الليبي.