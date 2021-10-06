محمد الشناوي ينافس على أفضل تصديات أولى جولتي تصفيات إفريقيا «فيديو»

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نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منذ لحظات على تطبيق تويتر، أبرز التصديات في الجولة الأولى والثانية نت تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، والنادي الأهلي، في ابرز التصديات في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا.

وائل جمعة

وجاء تألق محمد الشناوي في التصدي لهجمة مرتدة من قبل مهاجم المنتخب الجابوني، في لقاء الجولة الثانية بالأراضي الأنجولية، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط".

إصابة محمد الشناوي

وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب".

وأكمل" لاعب كرة القدم عمره داخل أرض الملعب ساعتين فقط وباقي اليوم يكون خارج الملعب، والجميع يعمل بروح جميلة من أجل نجاح منتخب مصر".

وواصل" منتخب مصر سوف يسافر بطائرة خاصة غلى ليبيا عقب نهاية المباراة الأولى، في الخامسة صباح السبت القادم".

واختتم" مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري، وكنت أتمنى أن تتواجد الجماهير، ولكن سنتقاتل من أجل الفوز وطلبنا تواجد الجماهير ولكن نحترم القرارت بسبب قيود فيروس كورونا".

وائل جمعة: محمد صلاح أفضل هدية لمنتخب مصر

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بتواجده مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وأنه سعيد بهذه المهمة الكبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" كارلوس كيروش مدرب جيد وممتاز للغاية، ويركز دائما منذ اليوم الأول على الروح والجماعية".

وزاد" ليس الأهم من يلعب في الوقت الحالي، ولكن الأهم هو الأجهز من يشارك وينفذ الفكر الخاص بالمدرب من أجل إسعاد الشعب المصري".