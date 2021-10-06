/654719/أعضاء-مجلس-الشيوخ-عن-التنسيقية--يحصدون-٨مقاعد-في-انتخابات-اللجان-النوعية-بالمجلس

نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت ل٨ مقاعد، تمثلت في أربعة وكلاء ، و أربعة أمناء سر ، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب محمد فريد في الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن ، والنائب محمد السباعي ، وكيلاً للجنة الزراعة والري والموارد المائية ، والنائبة سها سعيد وكيلاً للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملةو،النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة المالية والإقتصادية والإستثمار .

كما نجحت النائبة نهي ذكي بالفوز بمنصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب محمد عمارة ، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وتقدمت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب وتتمني لهم خالص التوفيق.

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الإعلان عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشريعي الأول، وءلك لمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ عن ورود اخطارات من بعض الأحزاب الممثلة بالمجلس بأسماء ممثلي الهئيات البرلمانية، حيث اختير النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، ، والنائب سلوي ابراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية