/654720/الأهلي-يعرض-أفلام-انتصارات-أكتوبر-على-شاشات-عملاقة-في-جميع-الفروع

تبدأ اعتبارا من اليوم في عرض الافلام الخاصة بانتصارات حرب أكتوبر علي الشاشات العملاقة في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، حرب أكتوبر المجيدة والمعارك العديدة التي خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي هذا ضمن برنامج احتفالات الأهلي بالذكرى الـ«48» لانتصارات أكتوبر المجيدة ومشاركة جموع الشعب المصري فرحته بهذه المناسبة التاريخية تجسيدا للملاحم البطولية الخالدة التي خاضتها القوات المسلحة المصرية بدماء جنودها وقادتها البواسل والتي مازال التاريخ العسكري في العالم أجمع يذكرها ويتحدث عنها بكل فخر واعتزاز.

وحرص مجلس الإدارة اليوم على تقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الـ«48» لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش يوم ١٤ أكتوبر، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر. ويخوض الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم ١٥ أكتوبر على ملعب المباراة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة الحرس الوطني التي يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية في بداية المشوار الإفريقي.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

يذكر أن الأهلي خاض مرانًا قوياً أمس، اشتمل على فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وبعدها خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

وبعد ذلك شارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد