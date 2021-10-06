/654721/فرج-الدرى-يناشد-الرئيس-السيسى-بتعديل-اختصاصات-مجلس-الشيوخ-فى-الدستور

وجه المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ، عدد من الرسائل، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

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وقال الدرى، فى كلمته، أن الرسالة الأولى لأعضاء المجلس، بأن الرأى العام ينتظر منكم تفعيلا لإختصاصات المجلس.

واضاف الدرى، الرسالة الثانية إلى الحكومة، قائلا،: افتقدنا حضور رئيس مجلس الوزراء، الذى نقدره حق قدره، ونثمن ما يتحمله من مسئوليات جسام.

فرج الدري يطالب بتغطية أنشطة اللجان

وتابع:” الرسالة الثالثة الى الإعلام والصحافة، مناشدا الاعلام، وخاصة التليفزيون، الذى لايخلو بيت من تواجده، أن يعطى لجلسات المجلس ولجانه، المساحة التى تليق بقدره، مع اختيار التوقيت الملائم لعرضها ، كما ناشد الصحافة بتغطية أنشطة اللجان .

وأكمل:” الرسالة الرابعة، للرئيس السيسى قائلا، أناشدكم يا فخامة الرئيس ، وفى التوقيت الذى ترونه، الا يقتصر دور مجلس الشيوخ- الذى كان لكم الفضل فى قيامه- على مجرد ابداء الرأى، واهتداء بقولكم الرشيد ، اعلم ان ذلك يتطلب تعديل مادة فى الدستور اوأكثر، وأعلم يقينا ان ذلك ليس عليكم بعزيز”.