نقل الفنان عبد الله التركماني للمشفى بعد تعرضه لحادث سير مفجع..«صور»

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تعرض الفنان الكويتي عبد الله التركماني، اليوم الأربعاء، لحادث سير مفجع، نُقل على إثر للمشفى للخضوع للرعاية الصحية اللازمة.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لعبد الله التركماني بعد تعرضه لحادث سير.

مي العيدان تعلن إصابة عبد الله التركماني في حادث مروري

أعلنت الإعلامية مي العيدان إصابة التركماني من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث أعادت نشر استوري زوجة التركماني والتي ظهر فيه وهو جليس الفراش والدماء تلطخ ملابسه.

وعلقت العيدان عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل: "تعرض الفنان المحترم عبد الله التركماني لحادث مروري، قدر الله وما شاء فعل.. الله يقومك بالسلامة يا أبو عبد الحميد ويحفظك ويشفيك".

وتابعت: "ويرجعك لبيتك سالم لزوجتك وأهلك يا راقي يا محترم يا طيب.. دعواتكم يا جماعة".

وبعدها نشرت زوجته الإعلامية حبيبة العبدلله صورة لها برفقته من داخل المشفى عبر حسابها على «سناب شات».

زوجة عبد الله التركماني تكشف تطورات حالته الصحية

وطمأنت جمهوره على صحته قائلة: "أنه أفضل حالًا بعد خياطة جرحه، وتم وضعه تحت الملاحظة".

نبذة عن عبدالله التركماني

عبد الله التركماني ممثلٌ ومخرجٌ كويتي. بدأ نشاطه الفني خلال المرحلة الجامعية عندما انضم إلى فرقة المسرح الجامعي وقدم معها العديد من العروض المسرحية؛ وفي عام 2005 كانت مسيرته الفعلية ومازالت مستمرة حتى الآن، شارك خلالها بأعمالٍ فنيةٍ متنوعةٍ وهامة سواء على المسرح والتلفزيون، إضافةً للإخراج.

في رصيده الفني مايقارب 31 عملًا تمثيليًا، و 18 عملًا إخراجيًا، إضافةً لعمل واحد كمؤلف، حصل عبد الله على عدد من الجوائز خلال مسيرته الفنية.

السيرة الفنية لعبد الله التركماني

ولد الممثل والمخرج عبد الله التركماني في الكويت عام 1981، بدأ مسيرته الفنية عام 2001، كمساعد مخرج وله تجارب فنية مختلفة.

تواجد الفنان عبدالله التركماني على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مشاركته مع فرقة المسرح الجامعي في مسرحية "هل يفتح الباب؟" للمخرج خالد المفيدي، حيث استطاع تقديم عمل مميز حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل واعد وذلك في مهرجان الكويت المسحي السادس 2002.

خلال عشر سنوات من تاريخ انطلاقته الفنية، كان أبرز النجوم الشباب في فرقة "الجيل الواعي" وحصد العديد من الجوائز المسرحية قبل أن يخطو باتجاه الشاشة الصغيرة.