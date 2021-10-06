/654724/رئيس-مجلس-الشيوخ-شرفت-بالمشاركة-جنديا-في-حرب-أكتوبر-1973

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للقوات المسحلة، قائلا: تمثل جزء غالي من أبناءنا، وتقديرنا لما قاموا به في 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها.

دوت الخليج

وأعلن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه كان ضمن أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، قائلا: شاءت الأقدار أنني شرفت وكنت جنديا بالقوات المسحلة في فترة حرب أكتوبر 1973.

رئيس مجلس الشيوخ: شرفت بالمشاركة جنديا في حرب أكتوبر 1973

وتابع: أعلم مدى الفخار والسعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسحلة خصوصا في فترة حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: نأمل جميعا أن تسود روح أكتوبر العظيم في كل ملفات الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات.