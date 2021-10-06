مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش غداً للحديث عن مباراة ليبيا

/654727/مؤتمر-صحفي-لكارلوس-كيروش-غدا-للحديث-عن-مباراة-ليبيا

يتحدث كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في مؤتمر صحفي يقام غداً الخميس، من أجل الحديث عن مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام المؤتمر الصحفي الرسمي لمباراة ليبيا، في تمام السادسة إلا ربع مساء، بقاعة المؤتمرات بستاد برج العرب.

ويتحدث كارلوس كيروش عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة ليبيا وموقف المصابين وعلى رأسهم محمد الشناوي الحارس الأساسي.

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا في تمام التاسعة مساء الجمعة القادمة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بالمباراة القادمة من أجل العودة والمنافسة على صدارة المجموعة والتأهل للتصفيات النهائية.

كارلوس كيروش: أحترم محمد صلاح ومنتخب مصر ليس فريق النجم الأوحد

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يحترم جميع اللاعبين المتواجدين اخل صفوف منتخب مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وليبيا” أحترم محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن المنتخب يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ويجب أن نتكاتف من أجل تحقيق النجاح خلال الفترة القادمة”.

مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش

وزاد” عندما توليت تدريب منتخب مصر، ومن بعدها أدعم وأشجع كل شئ خاص وله علاقة بمصر والكرة المصرية وأنا سعيد للوصول لهذا الشعور”.

وأكمل” منتخب مصر محظوظ بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين وسيكون لهم إفادة كبيرة خلال الفترة القادمة، والأهم هو تحقيق حلم المصريين بالتواجد في كأس العالم”.

واختتم” منتخب ليبيا قوي ومنظم، ولكننا نستطيع التعامل مع الأمر ونحترمهم داخل أرض الملعب من أجل الوصول لمبتغانا والفوز بالمباراة القادمة في مصر قبل الذهاب إلى ليبيا”.