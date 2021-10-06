«بيتزا على الله حكايتها» أحمد العوضي يهنئ أمير كرارة بافتتاح مطعمه الجديد

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حرص الفنان أحمد العوضي على تهنئة النجم أمير كرارة بمناسبة افتتاح مطعمه الجديد في القاهرة الجديدة على طريقته الخاصة، حيث استعان بالافيه الشهر الخاص به «على الله حكايتنا» من مسلسله «اللي ملوش كبير».

دوت الخليج يرصد تهنئة النجم أحمد العوضي للفنان أمير كرارة بافتتاح مطعمه الجديدة.

أحمد العوضي برفقة أمير كرارة في مطعمه الجديد

نشر العوضي صورة برفقة كرارة من أمام مطعمه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "مبروك يا أبو الصحاب.. بيتزا على الله حكايتها».

كما يمتلك النجم أمير كرارة كافيه ومطعم «تايكون» بالتجمع الخامس، ويعد أشهر الكافيهات بمنطقة التجمع، ويتردد عليه أمير بشكل دوري .

أبرز تصريحات أحمد العوضي عن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

على الصعيد الآخر، تحدث الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل الأزمة الصحية المريرة التي تعرضت لها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، بسبب مضاعفات عملية جراحية نسائية أجرتها يوم 11 يوليو الماضي، اذ قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON من سويسرا: "ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود إلى مصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية”.

وسرد العوضي تفاصيل بداية الأزمة الصحية التي تعرضت لها زوجته قائلًا: "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى كانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، ومن المفترض حسب حديث الطبيب المعالج لياسمين أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية، ستعود لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت ياسمين تدهور بعد العملية كبيرًا".

ياسمين عبد العزيز تتعرض لإهمال طبي

وتابع العوضي: "ماقدرش أقول حتى الآن أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية، لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور، الذي شهدته مما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها".

ياسمين عبد العزيز كادت أن تفارق الحياة

وأشار أحمد العوضي إلى أن الطبيب هشام الكيلاني أستاذ المناظير بجامعة عين شمس، صُعق من حالة ياسمين عبد العزيز بعد تدهورها، قائلًا: "لازم نلحقها دي 3 ساعات وممكن تموت! ولاقي الطبيب المعالج بيقولي حالة واردة بنسبة 15%".

وردًا على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له زوجته، قال:" ماينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها، دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز وكانت هتروح فيها".

كما أكد العوضي أن زوجته كادت أن تفارق الحياة بسبب ما تعرضت له، مردفًا: " فعلًا كانت هتموت فيها وهقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت ضحك وقال أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي ده اسمه كلام ؟! هل ده طبيعي؟،".