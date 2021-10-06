تنسيقية شباب الأحزاب تحصد 8 مقاعد فى انتخابات اللجان النوعية بـ«الشيوخ»

جدة - نرمين السيد - نجح أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ8 مقاعد، تمثلت فى 4 وكلاء، و4 أمناء سر، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.





ونجح النواب محمد فريد، فى الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومحمد السباعى، وكيلا للجنة الزراعة والرى والموارد المائية، وسها سعيد وكيلا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وعمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وأكمل نجاتى أمين سر اللجنة المالية والإقتصادية والاستثمار، ونهى ذكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومحمد عمارة، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، ومحمود القط أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام. وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب متمنية لهم خالص التوفيق.

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