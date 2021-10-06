صور.. وفود الكنائس تشارك فى احتفالات انتصارات أكتوبر بالدقهلية والأقصر

جدة - نرمين السيد - وقد ترأس الوفد نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بحضور أعضاء البرلمان، النائبة المهندسة ميرفت عازر، والنائب محمد السعيد عوض، والنائب خالد الحداد، والنائب محمد خالد، والنائب السيد سمير.

ورحب محافظ الدقهلية، بوفد مطرانية الأقباط بميت غمر، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى، داعيا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد، لاستكمال مسيرة تنمية الوطن وتحقيق المصلحة العامة لجموع المواطنين على مستوى المحافظة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بهذه التهنئة، التى تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى، معبرا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة، داعيا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الانتصارات والأمن والأمان بفضل القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم، والشرطة المصرية العريقة، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال مختار: "أدعو الله بمزيد من التوفيق لمصر وشعبها وقيادتها الرشيدة لإستكمال مسيرة البناء والإنجاز".

من جانبه أكد وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية"، حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة، تأكيدا لروح المواطنة التى تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن، والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.

وفى ذات السياق قدم وفد الكنيسة التهنئة بانتصارات أكتوبر المجيدة، للضباط والأفراد من رجال القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالدقهلية بديوان عام المحافظة.

أسقف عام الأقصر يشارك فى احتفالات أكتوبر

وفى سياق متصل، شارك الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، محافظ الأقصر، ومدير الأمن، والمستشار العسكرى للمحافظة، فى احتفالات الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمحافظة الأقصر.