السفير د. محمد عز الدين عبد المنعم رئيساً للجنة الأمم المتحدة للحقوق...

انتخبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السفير د. محمد عز الدين عبد المنعم رئيساً لها بإجماع الأصوات، وذلك خلال دورتها السبعين المُنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وصرّح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن فوز السفير د. محمد عز الدين عبد المنعم بهذا المنصب الرفيع بالإجماع يأتي مُعبرًا عن دعم وتقدير المجتمع الدولي للإسهام المصري الهام في مجال صون ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي، ويعكس ما يتمتع به د. محمد عز الدين من مكانة دولية وكفاءة وخبرة دبلوماسية وأكاديمية واسعة.
هذا، ومن سوف يتم خلال أعمال الدورة الحالية للجنة استعراض التقارير الدورية المقدمة من كل من الكويت وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبوليفيا ونيكاراجوا، وذلك بموجب اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي انضمت إليها 163 دولة من بينها مصر.
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