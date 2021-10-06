خالد ميري يكشف كلمة السر على صدى البلد.. غداً

يبدأ الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار و وكيل نقابة الصحفيين، غدًا الخميس فى العاشرة مساء على قناة صدى البلد ، تقديم أولي حلقات برنامجه الاسبوعى الجديد “ كلمة السر " .. وذلك بعد ان وقعت معه العقد الكاتبة الصحفيةإلهام ابوالفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ، والتي أكدت أن خالد ميرى يمثل إضافة كبيرة للقنوات بما يمتلكه من خبرات واسعة وان التعاقد قد تم بترشيح من النائب محمد ابوالعينين وكيل مجلس النواب ومالك شبكة القنوات .

واضافت “ رئيس شبكة قنوات صدى البلد " ان برنامج " كلمة السر " سيظهر بشكل جديد مختلف ليناقش اهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تهم المشاهدين ، وسيقدم مجموعة من الحوارات المختلفة والانفرادات ويجيب على اهم تساؤلات المشاهدين .

وأوضحت " أبو الفتح " أن أولي حلقات البرنامج سيتضمن علي حوار مع المستشار عمر مروان وزير العدل وذلك بعد الإحتفال الأول بعيد القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد السبت الماضي وبعد تحقيق المرأة انتصارًا جديدًا بعملها بالنيابة العامة ومجلس الدولة مشيرة إلي أن " وزير العدل " سيجيب خلال حواره علي عدد من القضايا الشائكة التي تهم كل مواطن حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية و الإيجارات وتوفير العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال ميكنة المحاكم وتحديثها، كما أنه سيناقش ايضا ضمان العدالة في تعينات الهيئات و الجهات القضائية.