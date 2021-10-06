/654737/بجلسة-تصوير-فرعونية-ميرهان-حسين-تحتفل-بذكرى-انتصارات-أكتوبر-المجيدة

احتفلت الفنانة المصرية ميرهان حسين بالذكرى ال 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، حيث استغلت ملامحها المصرية الأصيلة في ترسيخ تلك الذكرى وتهنئة الشعب المصري بها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان ميرهان حسين بالذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر العظيمة.

ميرهان حسين كعروس النيل

خضعت ميرهان حسين لجلسة تصوير، أبرزت ملامحها الفرعونية وأظهرتها على شكل عروس النيل من خلال اعتمادها على قصة شعر أشبة بذلك الزمن، ومن ثم نشرت حسين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

وعلقت ميرهان قائلة: "يا عروس النيل تعيش يا مصرنا.. انتصارات أكتوبر".

وأطلت ميرهان حسين ،أمس، بإطلالة متألقة على غير المعتاد من إطلالتها الأخرى، اذ تعمدت فيها على إرتداء العبائة والحجاب الأمر الذي جعلها تلقى إشادات وإعجاب عدد كبير من جمهورها.

ميرهان حسين بالحجاب

وظهرت ميرهان حسين خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ترتدي عباءة سوداء وتضع حجابا على رأسها، وعبر الجمهور عن إعجابه بإطلالتها.

وتتواجد ميرهان حسين هذا الأيام في المملكة العربية السعودية، وخلال زيارتها لأحد المطاعم هناك، حيث تتميز ديكوراته بوجود صور لنجوم مصر من زمن الفن الجميل، حرصت على التقاط بعض الصور لها إلى جوار لوحات لفاتن حمامة وسعاد حسني.

ميرهان حسين تشارك في مسرحية شمسية وأربع كراسي

من ناحية أخرى، تتعاون الفنانة ميرهان حسين للمرة الأولى في عمل مسرحي أمام الفنان أشرف عبد الباقي من خلال مسرحيته الجديدة «شمسية وأربع كراسي» التي عرضت للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، في شهر يوليو المنقضي.

ويشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ميرهان حسين تتألق في ختم النمر

وكان أخر ظهور للفنانة ميرهان حسين كان من خلال «ختم النمر» التي تدور أحداثه حول عمر النمر “أحمد صلاح حسني” الذي يقع في حب خصيمته هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم.

مسلسل «ختم النمر» تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.