/654738/سكاي-سبورتس-محمد-صلاح-يحتل-المركز-الثاني-في-قائمة-أفضل-اللاعبين-بالدوريات-الأوروبية-الكبرى

نشرت شبكة سكاي سبورتس إحصائية خاصة عن أفضل اللاعبين حتى الأن في الدوريات الأوروبية الخمس الكبري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويعتبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب الأداء الرائع والمميز حتى الأن، يأتي في المركز الثاني خلف كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد صاحب الصدارة. وأعلنت سكاي سبورتس عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الأن وجاءت كالتالي: 1/ كريم بنزيما "ريال مدريد" وحصل على 22881 نقطة. 2/ محمد صلاح "ليفربول" وحصل على 20640 نقطة. 3/ إيرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند" وحصل على 19164 نقطة. 4/ كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" وحصل على 18781 نقطة. 5/ إيدين دجيكو "انتر ميلان الإيطالي" وحصل على 17323 نقطة. 6/ ميكيل أويارزابال "ريال سوسيداد" وحصل على 17193 نقطة. 7/ أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان" وحصل على 16801 نقطة. 8/ تيجي سافانير "مونتبيلير" وحصل على 16664 نقطة. 9/ فلوريان ويرتز "باير ليفركوزن" وحصل على 16630 نقطة. 10/ ديميتري باييت "مارسيليا" وحصل على 16335 نقطة. عمرو الحديدي: يجب علي اللاعبين الصغار تعلم معني الطموح من محمد صلاح علق عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق عبر قناة أون تايم سبورت علي النجاحات التي يقدمها الفرعون المصري محمد صلاح والواجب علي اللاعبين الصغار في الإستفادة من خبراتة. وقال عمرو الحديدي: لابد أن يتعلم الجيل القادم من محمد صلاح معني كلمة طموح نظراً لما يقدمة اللاعب من مستويات مميزة علي المستوي عالمي. وأضاف: ما وصل إلية محمد صلاح يرجع سببة إلي إبتعادة عن السوشيال ميديا وإصرارة علي تحقيق طموحة وما كان يحلم بة منذ صغرة. محمد صلاح وعن رأية في تفضيل كيروش لمصطفي محمد قال: كيروش فضل مصطفي محمد لقوتة الهجومية وأنة لا يريد تحركات كثيرة داخل الملعب. وأختتم: أهم شيئ في مواجهة ليبيا هي الحصول علي الثلاث نقاط وتصدر ترتيب المجموعة والأداء يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية. يواصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ،حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات علي فترتين .

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