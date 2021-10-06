خالد الغندور ساخراً عن حضور «رئيس الأهلي» حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد: «الخطيب ممثلاً عن الزمالك»

/654740/خالد-الغندور-ساخرا-عن-حضور-رئيس-الأهلي-حفل-افتتاح-كأس-العالم-للأندية-لكرة-اليد-الخطيب-ممثلا-عن-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الغندور أن حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس الأهلي السابق يرجع إلي الصداقة القوية بينهم.

وأضاف: أن حسن مصطفي ريئس الإتحاد الدولي لكرة اليد يخرج مع الخطيب في الكثير من الرحلات لإصطياد الأسماك وكان من الطبيعي أن يقوم بدعوة أصدقائة.

وواصل: هذة ليست المرة الأولي حيث تم دعوة الكابتن محمود الخطيب لحضور حفل إفتتاح كأس العالم والتي أقيمت في مصر العام الماضي.

وأختتم : حسن مصطفي يكرة نادي الزمالك ويصر دائماً علي إستفزاز جماهيرة بمثل هذة التصرفات.

مباراة الزمالك وبرشلونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة برشلونة الإسباني في تمام الساعة السابعة مساء على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وكشف خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج البعثة اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تتناول البعثة وجبة الإفطار، وبعدها سيعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أوليفر روي محاضرة فنية بالفيديو لشرح طريقة اللعب ومهام كل لاعب في المباراة، ثم بعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل أن يتناول الفريق وجبة غداء خفيفة والذهاب للصالة قبل اللقاء بساعة.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

استطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.