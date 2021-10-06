/654742/الذكرى-الـ48-قائمة-مواعيد-أفلام-حرب-أكتوبر-اليوم

تستعد قنوات التليفزيون المصري لإستقبال مجموعة من الأفلام المميزة التي رصدت تفاصيل حرب أكتوبر من بدايتها والأزمات التي مرت بها مصر أثناء الإحتلال الصهيوني وكيف تغلب الجيش المصري بمساعدة أشقائهم السوريين من إعطائهم درس لا ينسى وطردهم من أراضي سيناء، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 48 من نصر أكتوبر.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض أفلام حرب أكتوبر

مواعيد عرض أفلام حرب أكتوبر اليوم على القنوات الفضائية

أعلنت عدد من القنوات الفضائية عن عرض فيلم الطريق إلى إيلات اليوم احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة وجاءت قائمة العرض كالتالي: قناة سما سينما في تمام الساعة الرابعة عصرا، بينما قناة الصعيد فيعرض في الساعة 6 ونصف مساء، والمصراوية أفلام الساعة التاسعة مساءا، وعلى بانورما فيلم الساعة العاشرة مساء، وقناة تايم أفلام الساعة الواحدة ظهرا.

بينما يعرض فيلم “ بئر الخيانة”، على قناتي هما، قناة Art أفلام2 في تمام الساعة الرابعة مساء، وقناة روتانا سينما السعودية في الساعة الخامسة والسابعة مساء.

أفلام حرب أكتوبر والقنوات الناقلة

وتعرض قناة روتانا سينما المصرية كلا من فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” في تمام الساعة الثالثة عصرا، والخامسة والنصف مساء، كما تطلق فيلم “ولاد العمر” في الساعة الثامنة مساء.

ويعرض فيلم “إعداد ميت” على كلا من art أفلام 1 في الساعة 4:00 مساءً، والساعة 6:00 مساءً، بينما فيلم “إعدام ميت” فيبث عبر قناة روتانا كلاسيك:الساعة 5:00 مساءً والساعة 7:00 مساءً، وعلى قناة سيما: الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد عرض فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

أما عن الفيلم الشهير “الرصاصة لا تزال في جيبي”، فيعرض على النحو الأتي:

-قناة روتانا سينما المصرية: الساعة 3 عصرًا، الساعة 5:30 مساء.

-قناة تايم أفلام:الساعة 1:00 ظهرًا

-قناة سما سينما: 4:00 عصرًا.

-قناة الصعيد الساعة 6:30 مساءً.

-قناة المصراوية أفلام: الساعة 9:00 مساءً

-قناة بانورما فيلم: الساعة 10:00 مساءً

تفاصيل فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

يعد فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” من أشهر أفلام حرب أكتوبر وتدور قصته حول (محمد) الذى يشعر بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه. ... يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة.