مرتديا الزي العسكري..حمو بيكا يهنيء الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

دوت الخليج يرصد رسالة حمو بيكا للرئيس السيسي في ذكرى حرب أكتوبر

نشر حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورة له مرتديا الزي العسكري، وعلق عليها، قائلا: “كل عام وقواتنا المسلحة في نصر دائما، كل عام وقائدنا ورئيسنا السيسي بخير ومطور في بلدنا الجميلة، تحية من حمو بيكا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، رحمة الله على جميع شهداء الوطن”.

نجوم الفن يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر على طريقتهم الخاصة

احتفلت الفنانة المصرية ميرهان حسين بالذكرى ال 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، حيث استغلت ملامحها المصرية الأصيلة في ترسيخ تلك الذكرى وتهنئة الشعب المصري بها، اذ خضعت لجلسة تصوير، أبرزت ملامحها الفرعونية وأظهرتها على شكل عروس النيل من خلال اعتمادها على قصة شعر أشبة بذلك الزمن، ومن ثم نشرت حسين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

بينما احتفل الفنان مراد مكرم بذكرى أكتوبر المجيدة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر صورة لعلم مصر وعلق عليها قائلًا: "6 أكتوبر.. النهاردة يوم فخر كل المصريين، يوم الكرامة والعزة".

وتابع مهنئنًا الشعب المصري: "كل سنة وحضراتكم طيبين، ويارب دايمًا في انتصارات وفرحة وقوة".

Dmc تحيي ذكرى نصر أكتوبر بعرض فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي»

وتحيي فضائيات Dmc، ذكرى نصر أكتوبر المجيد في عامها الـ48 من خلال بت فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي» لحرب أكتوبر، ويعرض خلال الفيلم الوثائقي شهادات وحكايات لشهود عيان عاصروا الحرب، كذلك قراءة لما فعله الرئيس الراحل أنور السادات لخداع العالم بأكمله.