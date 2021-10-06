/654747/النائب-أحمد-فرغلي-يوم-السادس-من-أكتوبر-يمثل-مصدر-للعزة-والكرامة

وجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، التحية للرئيس السيسي والقوات المسلحة، والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب اكتوبر، موضحا أن هذا النصر كان وسيظل علامة مضيئة في تاريخ الانتصارات المصرية.

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النائب أحمد فرغلي: يوم السادس من أكتوبر يمثل مصدر للعزة والكرامة

وقال النائب أحمد فرغلي، إن يوم السادس من أكتوبر يمثل مصدر للعزة والكرامة لخير أجناد الأرض، مشيرا إلى أن لحظة رفع العلم المصري ستظل عالقة في أذها المصريين مدى الحياة.

النائب أحمد فرغلي يوجه التحية للرئيس السادات

كما وجه النائب أحمد فرغلي، التحية لشيهد الغدر، الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، مؤكدًا على أنه أحسن الخطة والقرارت والتنفيذ.

وأضاف النائب أحمد فرغلي، الرئيس السادات هو بطل الحرب والسلام، ويستحق دائمًا منا كل التقدير والإشادة لما قدمه للوطن.

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هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قد ألقى كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك بالندوة التثقيفية والتى جاءت بعنوان "العبور إلى المستقبل"، والذى حضرها عدد من رجال الدولة والعسكريين.