عمرو القطامي: لحظة رفع العلم المصري في انتصار أكتوبر لن تُنسى وستظل عالقة في أذهان المصريين 

/654750/عمرو-القطامي-لحظة-رفع-العلم-المصري-في-انتصار-أكتوبر-لن-تنسى-وستظل-عالقة-في-أذهان-المصريين

هنأ النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة، والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب اكتوبر، موضحا أن هذا النصر كان وسيظل علامة مضيئة في تاريخ الانتصارات المصرية.

دوت الخليج

وقال النائب عمرو القطامي في بيان له أصدره اليوم، أن ذكرى حرب 73 تمثل مصدر عزة وفخر لكافة المصريين، وذلك لأنها تمثل استراداد للكرامة، مشيرا إلى أن لحظة رفع العلم المصري في انتصار اكتوبر لن تنسى وستظل عالقة في أذها المصريين مدى الحياة.

روح الحرب والانتصار عالقة في نفوس المصريين

وأضاف عضو مجلس النواب النائب عمرو القطامي، أنه رغم مرور 48 سنة على حرب اكتوبر، إلا أن روح الحرب والانتصار ما زالت تفوح وتجول بيننا، ونراها جليا في الانجازات والمشاريع التي تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا وتحتفل مصر بالذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973م، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، وهنأ رموز المؤسسة الدينية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.