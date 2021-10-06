البيئة تشارك بمعرض دولى بفرنسا للترويج للسياحة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وتضمن الجناج الترويج للسياحة البيئية فى مصر من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية والممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة العمل على الترويج للسياحة البيئية فى مصر كأحد الأسواق الواعدة عالميا وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشاركة الوزارة فى المعرض تهدف إلى دعم وتعزيز السياحة البيئية والترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة وثراء فى الأنشطة السياحية الذى يمثل تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وأضافت أن مشاركة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وحملة إيكو إيجيبت تعمل على الترويج للسياحة البيئية فى مصر كتجربة متكاملة ومتميزة يستمتع فيها السائح بكافة المعالم البيئية الفريدة فى المحميات المصرية على اختلاف أنواعها البحرية أو الصحراوية أو البرية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة متنوعة منها مشاهدة الطيور أو الغطس أو التخييم، علاوة على التعرف على الثقافات المختلفة للمجتمعات المحلية بالمحميات ومنتجاتهم اليدوية التى تتميز بالطابع التقليدى وتعكس طبيعة الموارد الطبيعية بالأماكن المختلفة وخاصة فى ظل انتشار المحميات المصرية فى العديد من المحافظات المصرية بما يمنح السائح فرصا متعددة للاستمتاع فى أجواء مختلفة ومتنوعة.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة ستقدم بجناحها عرضا لما شهدته المحميات من برامج التطوير بمواقع المحميات بالإضافة الى السياحة الاستشفائية والعلاجية وأهم الانشطة السياحية الواعدة فى مصر، كذلك مناقشة الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك فى مجال السياحة البيئية وبحث أطر التعاون فى مجال السياحة المستدامة مع الشركات العالمية علاوة على عقد مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذى الرحلات ومناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية فى برامجهم السياحية كما تتضمن مشاركة الوزارة عرض مقاطع فيديو ومطبوعات لرفع وعى الزائرين عن محميات مصر والأنشطة السياحية المتاحة بها.

جديرا بالذكر أن معرض IFTM Top Resa هو معرض تجارى مشهور عالميا للسفر والسياحة، ويستهدف جميع القطاعات: الأعمال، والترفيه، والمجموعات، والمؤتمرات حول العالم، ويوضح التطورات التكنولوجية الناشئة فى قطاع السياحة كما يوفر مجموعة غنية من الأحداث الداعمة والتى تصل إلى أكثر من 150 جلسة مؤتمر.

كما يستعرض تقنيات جديدة وحلول سفر رقمية تم تصميمها لمساعدة الزوار على استكشاف العرض من خلال موضوعات الصناعة مثل السياحة المسؤولة، والمنتجع الصحى، والسفر التجارى، والسفر الفاخر، والفنادق.