المشاط: 1.4 مليار دولار تمويلات دولية لتطوير الرعاية الصحية فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولى اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالى والفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالى ما يقرب من 402 مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر لوزارة الصحة على الجهود التى قامت بها خلال جائحة كورونا لتوفير كل أدوات الرعاية الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لقى إشادة من العديد من المؤسسات الدولية، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مرونة قطاع الصحة فى مصر وقدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى، تعمل على دفع جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وقامت مع بداية جائحة كورونا بعقد منصة للتعاون التنسيقى المشترك لقطاع الصحة لتعزيز التعاون الإنمائى فى سبيل دعم جهود الدولة وخطتها الطارئة لمكافحة الجائحة سواء من خلال التمويلات التنموية أو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للقطاع.

وأضافت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 32 مشروعا فى قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1.4 مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحى الشامل.

وذكرت أنه رغم عدم استحواذ قطاع الصحة على نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الجارية التى اتفقت عليها الوزارة حيث تشكل النسبة 5.6٪، إلا أنه فى ظل سعى الدولة للمضى قدما لتنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بما يحسن الإنتاجية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ذلك سيمثل فرصة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية بهدف توطيد الشراكات الخاصة بالقطاع.

حضر الاجتماع عن وزارة المالية أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل.

وأشادت جميع الجهات الدولية المشاركة فى هذا الاجتماع بدور وزارة المالية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة دور الوزارة فى تيسير مشاركتهم لتنفيذ أنشطة الدعم الفنى والمالى مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالمنظومة.

وقالت مارينا ويس، مديرة المكتب الإقليمى للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى: «نعتز بشراكتنا مع مصر فى رحلتها الطموحة لتعزيز رأس المال البشرى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، موضحة أن هذا الدعم يمثل جزءا من حزمة أوسع من دعمنا المستمر لجهود مصر فى تحسين معيشة المواطنين، ويسهم فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، ويعزز الحوكمة ويدعم المؤسسات ذات الصلة بالتغطية الصحية الشاملة، ويوفر حماية مالية مؤقتة فى مواجهة النفقات الصحية الخاصة المرتفعة التى تتحملها الفئات غير القادرة من السكان.

وأضاف الدكتور فابيو جرازى، المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، أنه من خلال التمويلات التنموية المتعلقة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والحوكمة فى مصر، تستهدف الوكالة الفرنسية للتنمية دعم الحكومة المصرية فى تحقيق نتائج طموحة للغاية من منظور الإدماج الاجتماعى من خلال مد تغطية نظام التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، وتحقيق الاستدامة المالية للمبادرات الإصلاحية.

وأكد أن برنامج المساعدة الفنية المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية يتكامل بشكل كبير مع برنامج الوكالة للدعم المالى المصمم خصيصا لمساعدة الكيانات المسئولة عن تنفيذ الإصلاح.

وأضاف جرازى، أن الزيارة الميدانية التى شاركت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية الأسبوع الماضى إلى محافظة بورسعيد أتاحت الفرصة لمشاهدة التقدم الملحوظ الذى أحرزه فريق وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية برعاية كريمة من الدكتور محمد معيط وزير المالية فى دفع أجندة الإصلاح.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إلى أنه بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، نشيد بجهود الحكومة المصرية الرامية لتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، ومازلنا ملتزمين بدعم سعى مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتباره محور جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن قانون التأمين الصحى الشامل يحفز التقدم الكبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة فى مصر، من خلال حماية صحة كل المصريين عبر توفير خدمات صحية عالية الجودة.

وتابعت أن عملية التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل استثمار يستلزم تحولا مؤسسيا كبيرا ويتطلب تنسيقا فعالا مستداما بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما فى ذلك المجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وقال يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسى لمكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» فى مصر، إن «جايكا» تشارك الحكومة المصرية فى أولوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان حصول جميع الأشخاص على خدمات صحية عالية الجودة دون مواجهة صعوبات مالية.

وأشاد بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدا حرص «جايكا» على التعاون مع الحكومة المصرية، وإيمان دولة اليابان بالدور المهم الذى يلعبه نظام التأمين الصحى الشامل «UHIS» فى تحقيق التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات من خلال خبرة تاريخية ممتدة من تطبيق المنظومة الصحية باليابان، وبالتالى نتطلع إلى تبادل المعرفة مع مصر.

وأشار إلى أنه فى عام 2016، أطلقت كل من الحكومة المصرية واليابانية مبادرة التعاون بين اليابان ومصر فى مجال الرعاية الصحية، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان؛ الأمر الذى مهد الطريق لتحقيق شراكة بين البلدين فى تعزيز نظام الرعاية الصحية من خلال دعم جهود مصر فى تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، موضحا أنه يسعدنا العمل مع شركاء التنمية الآخرين لتوحيد جهودنا معا تحت قيادة الحكومة المصرية لتحقيق أجندة التنمية المحورية لمصر وأهداف التنمية المستدامة من أجل صحة جيدة للمواطنين المصريين.

من جهتها، قالت مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ومستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، إن هذه المشروعات المتعلقة بالتعاون الفنى والمالى مع شركاء التنمية تدار بشكل أساسى من خلال وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، التى تمثل أحد الأنشطة التى تقوم بها الوحدة لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، من خلال التواصل مع شركاء التنمية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى وإشراكهم فى مجالات تعاون مختلفة مع الجهات المعنية فى المنظومة فضلا عن تنسيق الأنشطة والبعثات بين مشروعات الدعم التى يتم التعاون فيها.