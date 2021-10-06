صور.. هانى يونس يستعرض تثبيت أول مونوريل فى مساره بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عرض هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، صورا من أعمال تثيبت أول قطار على مسار مونوريل، أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة.





جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "جانا نهار". ويعتبر مشروع المونوريل إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التى ستخدم الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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