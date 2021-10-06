معيط: رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة خلال 10 سنوات

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جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولى اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالى والفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالى ما يقرب من 402 مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن تدشين هذا الحدث يأتى فى إطار الاهتمام بمجالات التعاون الفنى والمالى الرامية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وامتناننا الصادق لجهود شركائنا فى التنمية ودعمهم المستمر من أجل تنفيذ المنظومة، لافتا إلى أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة من شركائنا الدوليين لمحافظة بورسعيد التى تمت بتنسيق من وزارة المالية تؤكد حرص الجهات الدولية على التعاون مع مصر فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام 2019، ويجرى حاليا العمل على تطبيقها فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
وأشار معيط، إلى أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات فقط، بدلا من 15 عاما؛ بما يسهم فى إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادى والنفسى المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التى يتحملها الفرد.
وأضاف أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يمثل نقطة تحول فارقة فى برنامج الحكومة المصرية؛ تسهم فى تحقيق النمو الشامل، فى إطار مساعيها لإرساء دعائم التنمية المستدامة على ضوء «رؤية مصر 2030» بما يتسق مع «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030» وأجندة «أفريقيا 2063».
وتابع أن هذا الاستثمار الفعال فى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يتصدر أولويات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تضمن أعلى عائد يؤتى بثماره فى رأس المال البشرى وتحسن مؤشرات الإنتاجية على المدى الطويل.
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