فيديو.. محافظة الجيزة تعلن عن ملتقى توظيفى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم محافظة الجيزة، يوم السبت المقبل، 9 أكتوبر، ملتقى توظيفى للشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة، فى مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها، بحضور عدد من الوزراء.





ويوفر الملتقى فرص عمل للراغبين والتعاقد فى الحال مع الشواب، لتوفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل وبمرتبات مجزية. يقام الملتقى تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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