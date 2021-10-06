انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر نيابة مرور مصر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن المخالفات المرورية تتقدم قائمة الخدمات الحكومية الأكثر بحثاً على محركات البحث، وذلك نتيجةً لأهميتها لقطاع كبير من المواطنين والمقيمين في مصر من أصحاب السيارات، سواء سيارات الأجرة أو الملآكى، ونظراً لإهتمام الدولة الشديد بضبط الحالة المرورية في الطرق والحواري، والعمل على الحد من الكوارث الناجمة عن مخالفات البعض للقواعد والأنظمة المرورية، وتوفيرها أحدث أنظمة رصد وتسجيل مخالفات المرور، فيهتم العديد من قائدي المركبات بالاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة بصورة دورية، حيث يتاح الآن إمكانية الكشف عنها بصورة إلكترونية مجانية، والتي تتم عبر موقع النيابة العامة المصرية لخدمات المرور، وعليه نتناول في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة للاستعلام.

موقع وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021

في البداية يجب التنويه بأنه قد شدد البرلمان المصري عقوبة بعض المخالفات المرورية، والتي تعد من أكثر المخالفات شيوعاً في مصر، كما ينجم عنها العديد من الحوادث الجسيمة، والتي تعرض حياة الآلاف المواطنين للخطر بصورة يومية، وعلى ذلك وحرصاً من القيادة السياسية على أمن وسلامة المواطنين، فقد أقرت لائحة قانون المرور الجديد، بتشديد العديد من عقوبة المخالفات المرورية، لتصل عقوبتها إلى الحبس، والتي تتمثل فيما يلي:

القيادة في الإتجاه المعاكس.

كسر الإشارة المرورية أو الهروب منها.

تعطيل الحركة المرورية بقصد.

والآن نتناول خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، والتي تتم بإتباع الإرشادات التالية:

– دخول موقع النيابة العامة المصرية، وتسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد.

– إختيار أيقونة الاستعلامات، ومن ثم نقر على نوع الاستعلام المطلوب.

– كتابة البيانات المطلوبة لإستكمال الاستعلام، ومراجعتها بدقة.

– وأخيراً ضغط أيقونة الاستعلام، ليظهر لك إجمالي المخالفات المسجلة.

خدمات موقع نيابة المرور الإلكتروني

في النهاية وجبت الإشارة إلى مختلف الخدمات المرورية الهامة المقدمة من خلال موقع نيابة المرور، والذي يقدم خدماته للمواطنين بشكل مجاني دون تحصيل آي مقابل مادي، كما تقدم كافة البيانات والتفاصيل للمستعلم بدقة متناهية، حيث يتم التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية، لتوفير منظومة معلومات قوية، تفيد إتمام مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة، وعليه فتتمثل الخدمات المرورية التي يمكنك إتمامها عبر رابط مخالفات المرور، فيما يلي: