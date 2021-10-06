نشرة حوادث دوت الخليج: «عاطل يذبح زوج شقيقته في الزاوية الحمراء وإصابة شاب بطلق خرطوش في قنا»

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شهدت محافظات المحروسة، اليوم الأربعاء، عددًا من الجرائم، الذى هزت الرأي العام، رصدها قسم حوادث بموقع دوت الخليج، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها: «عاطل يذبح زوج شقيقته في الزاوية الحمراء وإصابة شاب بطلق خرطوش في قنا والقبض على نجار يعتدى على زوجته بشاكوش في الشرقية».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جرائم اليوم الأربعاء

كواليس جديدة في واقعة عاطل يذبح زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

أنهى عاطل حياه شقيق زوجته ذبحا، بسبب تعدية عليها بالضرب في الزاوية الحمراء وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص أتضح أن الجثة للمدعو إسلام عادل محمدين في العقد الثالث من العمر، وأتضح اصابته بجرح ذبحي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر، وأشارت التحريات بان خلافا وقع بين المجني عليه وزوجته وقام بالتعدي بالضرب عليها، وأضافت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها، وأكدت التحقيقات بان شقيق الزوجة ذهب الي شقيقته وقام بالتشاجر مع المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهم وبمواجهه المتهم أمام رجال المباحث، أسفرت عنه التحريات أعترف بصحتها وأضاف بإن المجني عليه كان دائم التشاجر مع شقيقته والتعدي عليها بالضرب، وتابع واليوم تلقي اتصالا هاتفيا من شقيقته تستغيث به من المجني عليه ، وأردف المتهم بانه ذهب اليها وفي محاولة لمعرفة سبب الخلاف قام المتهم بالتعدي عليها أمامه، ما دفعه للدخول في مشادة كلامية وتطورت الي قيامه بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض«سكين»، مما أسفر عن الإصابات التي أودت بحياته.

«نتيجة خلافات بين عائلات»...إصابة شاب بطلق خرطوش في قنا

شهد مركز قوص جنوب محافظة قنا، إصابة شاب بطلق خرطوش، نتيجة خلافات بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد إصابة شاب يدعى «حسين . م»، 23 عاما، بطلق خرطوش فى منطقة البطن إثر خلافات بين عائلتين بمركز قوص.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات وتم نقل الشاب إلي مستشفى قوص المركزى.

25 غرزة.. القبض على نجار يعتدى على زوجته بشاكوش في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في إلقاء القبض على الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بشاكوش، أثناء سيرها بسوق القرية، على إثر خلافات زوجية بينهما، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه، بمعرفة مصطفى سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من «ن إ» مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بجروح بالرأس 8 سم، واستلزم الجرح 25 غرزة، واتهمت زوجها الذى يعمل نجارا مسلحا بالتعدى عليها بالضرب بالشارع بمطرقة «شاكوش»، بسبب خلافات زوجية بينهما، تركت على أثرها المنزل، وأثناء مشاهدته لها بسوق القرية «أولاد وافى» تعدى عليها بالضرب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 39519 جنح مركز الزقازيق لسنة 2021.

والجدير بالذكر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، القبض على الزوج المشكو فى حقه، وجارى سؤاله فى الواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.