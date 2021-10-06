/654745/اختلت-عجلة-القيادة-إصابة 9-أشخاص-في-حادث-انقلاب-سيارة على-الصحراوي-الشرقي-بالمنيا

شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بالمنيا، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بالمنيا

نتيجة اختلال عجلة القيادة

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إشارة من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم «1569 ه ر ج»، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال نزلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسماء المصابين:-

مما نتج الحادث عن إصابة 9 أشخاص وهم، حسن عبد الحميد حسن، 34 سنه، مقيم في البحيرة، أحمد عبد الله ، 14 سنة، عبد الله سعيد عبد الله، يبلغ من العمر 16 سنة، محمد كمال محمد حسين، يبلغ من العمر 15 سنة، حمادة أحمد سالم ، يبلغ من العمر 36 سنه، مقيمون دشنا بمحافظة قنا، عبد الشافي محمد حامد، يبلغ من العمر 56 سنة، مقيم دار السلام بسوهاج، ممدوح السيد صديق، يبلغ من العمر 45 سنة، إبراهيم حسن علي، يبلغ من العمر 35 سنة، حسين أحمد جعيدي، يبلغ من العمر 27 سنة، مقيمون بأخميم سوهاج .

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق أخر نجحت مباحث الأموال العامة، في إلقاء القبض على عاطل بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.

صاحب مكتب مقاولات

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «5» أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام «صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية»، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار إموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المقاولات والإنشاءات مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على أموال الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.