/654748/تقارير-تركية-جالاتا-سراي-يقترب-من-تفعيل-بند-مصطفى-محمد

شهدت الصحافة التركية اليوم على العديد من التقارير التي تشير إلى تفعيل بند الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي، وأنه سيكون قريب التوصل لإتفاق مع الفرعون الصغير بعد العودة لفريقة والإنتهاء من تصفيات القارة الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت جريدة فانتيك التركية أن إدارة النادي التركي اجتمعت مؤخرا مع فاتح تريم مدرب الفريق وقررت تفعيل بند شراء المهاجم المصري بعد عودته للتألق من جديد.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

مصطفى محمد

قبل هز شباك ريزا سبور مرتين، لم يسجل مصطفى محمد أي هدف خلال ظهوره في 13 مباراة الموسم الجاري مع الأسود، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وتوقفت عملية انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليواصل مسيرته مع الفريق التركي معارا من الزمالك.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

مصطفى محمد

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، في الدقيقة الرابعة والسبعون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسه واحده في شباك الخصم.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في المباراة من خلال تسديدة من زميله في الفريق، وتصتدم بالدفاع، ويكون مصطفي لها بالمرصاد ويستلمها ويسددها بقوة ويسكنها الشباك.

ليحقق جالاتا سراي الفوز على ريزا سبور، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع التاسع من منافسات الدوري التركي الممتاز.