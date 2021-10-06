/654751/كشف-ملابسات-مجهول-يطعن-عجوز بالمعاش-داخل-منزله-في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات حادث طعن عجوز بالمعاش بقرية نشا مركز نبروه داخل منزله على يد شخص مجهول، قد تعرف عليه بالقطار واصطحبه إلى منزله بعد أن تعلل بعدم وجود مسكن له.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مجهول يطعن عجوز بالمعاش بقرية نشا مركز نبروه داخل منزله في الدقهلية

عدة طعنات نافذة بالبطن والظهر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مأمور مركز نبروه، بوجود إخطار من مستشفى نبروه العام بوصول عجوز يدعى صبحى م 73 سنة، مصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، والحالة العامة مستقرة.

سلاح أبيض

وانتقل على الفور رجال مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال وسؤاله أكد أنه تقابل مع المتهم أثناء استقلاله قطار المنصورة، واستضافه داخل منزله، بعد أن أخبره المتهم بعدم وجود مكان للمبيت فيه، إلا أنه فوجئ بتعديه عليه الطعن بسلاح أبيض بقصد سرقته ولم يستطيع مقاومة المتهم، وفر هاربا.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، ولاتزال عمليه البحث عن المتهم مستمرة.

وفي سياق أخر أنهى عاطل حياه شقيق زوجته ذبحا، بسبب تعدية عليها بالضرب في الزاوية الحمراء وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص أتضح أن الجثة للمدعو إسلام عادل محمدين في العقد الثالث من العمر، وأتضح اصابته بجرح ذبحي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر، وأشارت التحريات بان خلافا وقع بين المجني عليه وزوجته وقام بالتعدي بالضرب عليها، وأضافت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها، وأكدت التحقيقات بان شقيق الزوجة ذهب الي شقيقته وقام بالتشاجر مع المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.