«حقق معجزة»..شيرين عبد الوهاب تشيد بصلابة الجيش المصري في حرب أكتوبر

/654752/حقق-معجزةشيرين-عبد-الوهاب-تشيد-بصلابة-الجيش-المصري-في-حرب-أكتوبر

أعربت الفنانة والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها بنصر أكتوبر وشجاعة وقوة الجيش المصري الذي حقق معجزة كان يظنها الجميع مستحيلة بقهره للجيش الصهيوني الإسرائيلي ودفعه عن أراضي سيناء.

دوت الخليج يرصد رسالة شيرين عبد الوهاب تزامنا مع نصر أكتوبر

شيرين عبد الوهاب تشيد بالجيش المصري

نشرت شيرين عبد الوهاب، صورة معبرةً عن الاحتفال بتلك المناسبة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينا القصيرة تويتر، وعلقت عليه: “كل سنة وبلدنا بخير واحنا بخير يارب، انهارده كل مصري بيرفع رأسه لفوق والعالم بيتكلم عن انتصار جيشنا العظيم في أكتوبر وازاي حققنا المعجزة”.

نجوم الفن يشاركون في فيلم صناع التاريخ بحضور السيسي

هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليًا بعنوان «صناع التاريخ» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.

وشارك في فيلم «صناع التاريخ» الفانيين محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكي، وآسر ياسين، والشاعر هشام الجخ، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه بحكم موقع مصر التاريخي، كانت ومازالت مطمعا لكثير من الغزاة الذين حاولوا محاربة مصر من كل الجهات، لكن في كل مرة كانت أطماعهم تتبخر لأن أهلها دائما "يد واحدة" أمام أي خطر.

شيرين عبد الوهاب تشارك في مبادرة حياة كريمة

هذا وظهرت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا في فعاليات مؤتمر مبادرة حياة كريمة، مقدمة ً أغنيتين جديدتين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ستاد القاهرة الدولي، وكانتا الحكاية ومصر دايمًا، متناولة خلالهما القضايا التي تبث الحماس في وجدان المواطن المصري لوجود حياة أفضل وحياة كريمة، وأن مصر قادرة على صنع المعجزات.