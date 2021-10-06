/654753/النائب-رفعت-شكيب-انتصار-أكتوبر-ملحمة-وطنية-والرئيس-السيسي-يقود-بناء-دولة-حديثة

قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب:" إن انتصارات أكتوبر ستظل حديث مصر على مدار عقود كثيرة مقبلة، وسيتوارثها الأجيال المقبلة، حتى أنها ستكون حافزًا كبيرًا للشباب عن ما قامو به أجدادنا للحفاظ على كل شبر من أرض مصر.

دوت الخليج

النائب رفعت شكيب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

وهنأ النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة، والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب اكتوبر، مؤكدًا على أن انتصارات أكتوبر ستظل حديث مصر على مدار عقود.

وأكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن حرب أكتوبر هي ملحمة وطنية وقف الجيش والشعب علي قلب رجل واحد، وأن هذا الانتصار يعد نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري.

النائب رفعت شكيب: الرئيس السيسي استطاء البدء فى بناء دولة عصرية حديثة

واستكمل النائب رفعت شكيب، حديثه قائلًا:" الرئيس السيسي هو وقود المرحلة الحالية من تاريخ مصر الحديث، حيث استطاع الرئيس البدء في بناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وتابع:" شهدت مصر رجال عظماء قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن الغالي، فلا فرق في الدفاع عن مصر وبناء مصر فكلاهما يسعى لتحقيق هدف نبيل.