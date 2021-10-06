/654755/نور-عمرو-دياب-تتصدر-التريند-بعد-تصريحها-والدي-مبيصرفش-عليا

تصدرت نور عمرو دياب نجلة الفنانة شيرين رضا والهضبة، محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعدما صرحت عدة تصريحات جريئة من بينهم أن والدها ووالدتها غير مسؤولين عن نفقاتها مشيرة إلى أن أخر مرة رأت الهضبة بها كان قبل أزمة كورونا.

دوت الخليج يرصد سبب تصدر نور عمرو دياب التريند

أبرز تصريحات نور عمرو دياب

ظهرت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكشفت فيه الكثير من حياتها الشخصية، من خلال بعض استفسارات الجمهور لها. وتحدثت باللغة العربية، للمرة الأولى، على الرغم من أنها تفضل الحديث باللغة الإنجليزية.

وقالت نور خلال البث: «لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيره حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي»، مؤكدة أن تواصلها الدائم والمستمر يكون مع والدتها شيرين رضا، التي تحدثها بشكل شبه يومي هي وجدتها، ودائما تتحدث معهما وتراهما من خلال المكالمات المصورة.

نور عمرو دياب تشيد بأغنية نور العين

وأشادت نور خلال البث بأغنية والدها التي أتت بعنوان “نور عيني”، فقالت: «ما زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها، وهي صغيرة في العمر، وأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي لأن هذه الرقصة من الرقصات المفضلة لها، خاصة أنها من المحبين للرقص بكل أنواعه وخاصة الصلصة».

كليب «نور العين» لعمرو دياب يتحول إلى صيغة «HD»

هذا وأعلنت شركة مزيكا مؤخرا تحويل جميع الفيديو كليبات التى قامت بإنتاجها إلى تقنية الـ"HD" من أجل مشاهدة أفضل وصورة أوضح ودقة عالية الجودة للجمهور، و بدأت قناة روتانا بتنفيذ هذا القرار مع فيديو كليب أغنية «نور العين» للهضبة عمرو دياب والذي تم تحويله إلى تقنية الـ"HD “ عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب"، والعمل من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وتوزيع موسيقي للكابو حميد الشاعري.