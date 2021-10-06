/654759/محمد-حمزة-فى-ذكرى-نصر-أكتوبر-نحتفل-بأسترداد-الأرض-وتطهيرها-من-الارهابيين-وتنميتها

دوت الخليج

ووجه النائب محمد حمزه امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناسبة ذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة "نبعث تحية للقوات المسلحة على تحرير الأرض واسترداد الكرامة والعزة وفى هذا اليوم ضربت قواتنا المسلحة المثال فى حب الوطن والانتماء مضيفا نتذكر أيضا العبور الثانى للقوات المسلحة، وهو ملحمة العبور الثانى وهو وقوف القوات المسلحة بجانب الشعب المصري كعادتها على مر التاريخ في 30 يونيو 2013 لنتخلص من أختطاف الجماعات الإرهابية وطردها خارج ارضنا ونجحنا فى استرداد الوطن من الجماعة الإرهابية".

وتابع النائب محمد حمزة:” واليوم نحتفل بالعبور الثالث عبور التنمية على يد قائد خير اجناد الأرض فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة وهو عبور التنمية الشاملة في سيناء وفى كافة ربوع الوطن ، وهو ما يستوجب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة وقائد النهضة الشاملة في كافة المجالات وكذلك التهنئة للقوات المسلحة درع وسيف المصريين في الماضى والحاضر والمستقبل ولكافة المواطنين الذين يساهمون في بناء بلدهم”.