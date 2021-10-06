الزمالك يستقبل وفداً من الشارقة الإماراتي.. تفاصيل

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استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، وفداً إماراتيا برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاء ذلك اللقاء من أجل بحث سبل التعاون المشتركة بين النادي والمجلس في المجال والرياضي والاجتماعي وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة بفرع نادي الزمالك بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وضم الوفد الشيخ عبد الله الدح عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، ونبيل محمد العشري رئيس اتحاد كرة اليد الإماراتي. وشهد اللقاء الذي جمع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة والوفد الإماراتي بحث سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بين النادي والمجلس وآخر مستجدات فرع النادي بالإمارات العربية المتحدة وحضر اللقاء عمرو مصطفى كامل المكلف بملف فرع الزمالك الجديد.

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