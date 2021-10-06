/654761/مصطفى-حجاج-بعد-غنائه-أمام-الرئيس-السيسي-فخور-بمشاركتي-بهذا-الحدث-العظيم

أعرب الفنان مصطفى حجاج عن فخره بمشاكرته في الأوبريت الغنائي «كمل عبورك»، الذي تغنى به اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل اليوم بمركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر.

دوت الخليج يرصد تعليق مصطفى حجاج على مشاركته في أوبريت كمل عبورك

مصطفى حجاج ومشاركته في أوبريت كمل عبورك

كتب مصطفى حجاج عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقا صورة له من داخل احتفالات الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: “ أنا فخور جدا اني متواجد وبحتفل بحدث عظيم جدا وتاريخى وده دورى الوطني اللي أقدرأقدمه لمصر وجيشها العظيم تحيا مصرويحيا رئيسى عبد الفتاح السيسى".

تامر حسني ومصطفى حجاج يشاركون في أوبريت كمل عبورك

وشارك في غناء الأوبريت عدد من المطربين بجانب بلقيس، من بينهم تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبد الحكيم وأبو وأخرين، وهو من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني، وقُدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

كلمات أوبريت كمل عبورك

وجاءت كلمات الأوبريت كالآتي: كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل".

"أصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم وعدك صريح على رأي فلاح فصيح.. للمراه دور في مجتمعنا.. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد وعمر دورها.. أنا كل يوم في المدرسة.. بحي العلم..الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا.. قالوا اللي راحوا هيتنسوا مين اتنسي.. ده منسي درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الاختيار يايعيشك ياموتك".