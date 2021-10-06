/654763/آمال-زرق-الله-تزور-مصابي-ضباط-شرطة-الإسماعيلية-للاطمئنان-على-صحتهم

قامت النائبه آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري ، بزيارة مصابي ضباط الشرطة، أصحاب واقعة الاسماعيلية اليوم.

وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن رجال الشرطة هم سيف ودرع الشعب المصري بصفة عامة والشعب الاسماعيلي بصفة خاصة، مضيفة:” ومقابلتي لأسر السادة الضباط المصابين، للاطمئنان على حالتهم الصحية، متمنية لسيادتهم سرعة الشفاء العاجل.

دوت الخليج

آمال زرق الله تزور مصابي ضباط شرطة الإسماعيلية للاطمئنان على صحتهم+

وتوجهت النائبة آمال زرق الله، لأسرة شهداء الوطن بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان،

صور من زيارة النائبة آمال رزق الله

وجاءت هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور على أبو حطب، وكيل وزارة الصحة، وبرفقة الدكتور مدير عام المجمع الطبي، قطب السيد، ومرافقة السادة الأطباء، والدكتور حسام سلامة، والدكتور هاني عبد الرحمن، والدكتور محمد عفيفى، طاقم ادارة المستشفى، والدكتور أبوزيد محمد أبو زيد وطاقم التمريض برئاسة السيدة أمل سعد.