جدة - نرمين السيد - عقد سفير مصر لدى اليابان، أيمن كامل، لقاءً مع مجلس الأعمال اليابانى المصرى، تناول خلاله ما شهدته العلاقات المصرية اليابانية من تطورات إيجابية ملحوظة خلال السنوات الماضية، وأهمية توظيف ما تحقق من زخم فى مجالات التعاون لدفع حجم الاستثمارات ومعدلات التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة، منوهًا فى هذا الصدد إلى مبادرات السفارة لزيادة حجم الصادرات المصرية للسوق اليابانى والتى أسفرت العام الماضى عن دخول منتجات الموالح المصرية إلى الأسواق اليابانية لأول مرة منذ ثلاثين عامًا.





أوضح السفير المصرى، أن مصر تسعى لشراكة حقيقية مع اليابان تساهم فى دعم مسيرة النهضة التنموية بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفى إطار رؤية مصر 2030. وأعرب عن تطلعه إلى أن يقوم القطاع الخاص اليابانى بالاستفادة من الفرص القيمة التى تُقدمها المناطق الصناعية المؤهلة فى مصر، وأن يستفيد كذلك من المشروعات الضخمة التى يجرى تنفيذها حاليًا فى كافة القطاعات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعتبر أول مدينة ذكية فى إفريقيا، وبما يُتيح أفاقًا واسعة للتعاون الاستثمارى والاقتصادى بين البلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال اليابانى المصرى على التطلع للاستمرار فى تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى و التجارى بين البلدين، موجهًا الشكر للسفير المصرى بمناسبة اختتام مهمته فى اليابان وكذا على ما قدمته السفارة من دعم للمجلس وأنشطته، مما كان له أثر واضح فيما تم إحرازه من نجاحات على صعيد العلاقات بين البلدين. كما تقدّم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط Kansuke Nagaoka بالشكر أيضًا على الجهود التى بُذلت خلال السنوات الأخيرة لدفع العلاقات الثنائية بين مصر واليابان والتى شهدت مشاركة السيد رئيس الجمهورية فى أعمال قمة مجموعة العشرين التى استضافتها مدينة "أوساكا" فى يونيو 2019، ونجاح قمة "تيكاد 7" التى انعقدت بمدينة "يوكوهاما" فى أغسطس 2019 فى ظل الرئاسة المشتركة للقمة بين الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى السابق "شينزو آبى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى طوكيو يلتقى أعضاء مجلس الأعمال اليابانى المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.