السفير محمد عز الدين رئيسا للجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية

وصرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن فوز السفير محمد عز الدين عبد المنعم بهذا المنصب الرفيع بالإجماع يأتى معبرا عن دعم وتقدير المجتمع الدولى للإسهام المصرى الهام فى مجال صون ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولى، ويعكس ما يتمتع به الدكتور محمد عز الدين من مكانة دولية وكفاءة وخبرة دبلوماسية وأكاديمية واسعة.
ومن المقرر أن يتم خلال أعمال الدورة الحالية للجنة استعراض التقارير الدورية المقدمة من كل من الكويت وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبوليفيا ونيكاراجوا، وذلك بموجب اتفاقية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى انضمت إليها 163 دولة من بينها مصر.
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