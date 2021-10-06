افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بالبحر الأعظم وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأربعاء، لها طابع خاص، وتشهد معدلات تتجاوز من 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام أعلى من معدلاتها فى كوبرى 14 مايو للمتجه إلى فيكتور أمانويل، وكذلك أحجام فى منطقة أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزراة،

وتابع: هناك تشهد بعض الأحجام بمحور قناة السويس عند منطقة محرم بك، إضافة إلى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة"، مشيرا إلى أن محور المحمودية سيكون بديل جيد جدا.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية المتجه لشارع بورسعيد، لافتا إلى وجود بعض الأحجام بمحافظة الشرقية فى مدينة الزقازيق وبالتحديد فى منطقة كوبرى المحافظة.

وتابع أن محافظة القليوبية، تشهد بعض الكثافات عن منطقة ميت نما، والمتجه للطريق الزراعى.

وبين صابر، أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بها بعض الأحجام أعلى مناطق الأوتوستراد، وأعلى مناطق المرج.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا محور البحر الأعظم، نتجية توافد المواطنين إلى منطقة المنيب، خاصة المسافرين لمحافظات الوجه القبلى، داعيا إلى سلوك شارع ربيع الجيزى.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، أوضح أن هناك أحجاما بكورنيش النيل، نتيجة التحويلات المرورية أمام مستشفى النيل بدراوى، داعيا إلى سلوك طريق عين الصيرة ثم إلى كوبرى الحضارات، وطالب القادم من حلوان والمعادى وأثر النبى بسلوك بكوبرى شمال طرة.

ونوه إلى وجود أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.