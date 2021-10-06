مدبولى مع مسؤولى لوريال العالمية: نعمل على تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فيسمى شارما، نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة "لوريال مصر"، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وأعرب مدبولى عن تقديره لثقة مجموعة "لوريال العالمية" للاستثمار فى مصر، وإعجابه بما حققته الشركة من نجاحات على الأراضى المصرية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة.

ووجه رئيس الوزراء، بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع فى أنشطتها فى مصر خلال الفترة القادمة، وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

وخلال اللقاء، استعرض بنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة "لوريال مصر"، نشاط مجموعة "لوریال" العالمية، مشيرا إلى أنها تأسست منذ أكثر من مائة عام، وأصبحت تعمل فى 150 دولة، ويعمل بها 88 ألف شخص، وتمتلك المجموعة وتدير 21 مركزا بحثيا، و36 علامة تجارية فرعية على مستوى العالم، كما تولى المجموعة اهتماما خاصا بالبحث العلمى والتطوير.

وفيما يتعلق بشركة "لوريال مصر"، أشار بنواه جوليا إلى أن المجموعة بدأت نشاطها فى مصر عام 2009، وبفضل التعاون المتميز مع الحكومة المصرية، قررت الشركة عام 2010 إنشاء أول مصنع لها فى المنطقة ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى بدأ نشاطه عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو.

ولفت بنواه جوليا إلى أن مجموعة "لوریال" أعلنت عام 2015 التزامها بطرح أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئى المستدام، حيث قام المصنع بالفعل بتقليل انبعاثات ثانى أكسـيد الكربون.

وأضاف أن "لوريال" تلتزم بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التى تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة فى المجتمع لاسيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مستعرضا فى هذا الصدد المبادرات التى أطلقتها الشركة فى مصر، ومن بينها برنامج لوریال يونسكو من أجل المرأة فى مصر عام 2018، والذى يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها فى مجال البحث العلمى، وزيادة مشاركتها فى مجال العلوم. هذا بالإضافة إلى برامج أخرى بالتعاون مع وزارة التضـامن الاجتماعى.

من ناحيته، أشار فيسمى شارما، نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه حرص على أن تكون مصر من أوائل الدول التى يزورها منذ توليه مهام منصبه الجديد، والذى يتضمن إدارة أسواق 35 دولة.

وتقدم فيسمى شارما بالشكر للحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المتميز مع فرع الشركة فى مصر ومصنعها، الأمر الذى ساهم فى زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ونقله إلى آفاق أوسع خلال فترة توليه مهام منصبه.