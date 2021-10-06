رئيس القوى العاملة بالنواب: استراتيجية حقوق الإنسان انتصار جديد للدولة

جدة - نرمين السيد - قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية هى انتصارات جديدة للدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية على التحديات الداخلية والخارجية.





وأضاف عبدالفضيل، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن احتفالات الشعب المصرى اليوم بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد يتزامن مع انتصارات عديده حققتها الدولة المصرية فى السنوات القليلة الماضية، منها الانتصار على الإرهاب والإرهابيين، وعودة دور مصر الريادى عربيا ودوليا، ناهيك عن المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد وتوفر فرص العمل وتحقق التنمية. وقدم رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة خالص التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة، مؤكدا أن عمال مصر سوف يظلون متماسكين خلف دولتهم لمواجهة كافة التحديات.

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