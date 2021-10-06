سفير القاهرة فى الإمارات يشارك فى افتتاح الجناح المصرى بمعرض أكسبو 2020

جدة - نرمين السيد - شارك السفير شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية فى أبو ظبى أمس الثلاثاء فى الافتتاح الرسمى لجناح جمهورية مصر العربية فى معرض "إكسبو دبى 2020" وذلك بحضور كل من الوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير أشرف الديب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى دبى، وعدد من السفراء والقناصل العموم والدبلوماسيين المعتمدين فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فضلاً عن عدد من رموز الجالية المصرية فى الإمارات.





وقد حضرت وزيرة الثقافة والشباب نورة الكعبى كضيف شرف الافتتاح مُمثلة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اصطحبتها وزيرة التجارة والصناعة مع الحاضرين فى جولة فى أقسام الجناح المصرى؛ وقد ألقت الوزيرة الإماراتية كلمة أعربت فيها عن تقديرها لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين فى مختلف مجالات التعاون، كما أعربت عن إعجابها بالجناح المصرى والمشروعات العملاقة التى يروج لها الجناح خاصة فيما يتعلق بالبرامج التنموية المستقبلية الطموحة التى عرضت فى أقسام الجناح المصرى.

وألقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع كلمة رحبت فيها بالوزيرة الإماراتية وبالمدعوين، وأعربت خلال كلمتها عن عزم القيادة السياسية والحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ برامج طموحة من أجل تحقيق معدلات قياسية فى النمو والتقدم والازدهار، كما أعربت عن اعتزازها بالمستوى غير المسبوق للتعاون والتنسيق بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

من جانبه، أشاد السفير البديوى، خلال مداخلته مع عدد من وسائل الإعلام الإماراتية، بما تم بذله من جهد لخروج الجناح المصرى بالمظهر المُشرّف الذى يليق بمكانة مصر، خاصة فى ضوء ما يمثله "إكسبو" من منصة هامة لجميع الدول لاستعراض إمكاناتها التقنية والعلمية والثقافية ولتبادل الرؤى والإسهامات المختلفة فى دعم التطور العالمى. وأوضح أن مشاركة مصر جاءت تحت محور "الفرص" فى إطار ما يمثله إكسبو من فرصة جيدة تُتيح مزيدًا من التعريف بمصر الحاضر وما تشهده من إنجاز وتطور فى مختلف مناحى الحياة.