جدة - نرمين السيد - الرئيس محمد أنور السادات، مواطن مصرى تربى فى هذا الوطن وعرف قيمته، وأقسم على أن يدافع عنه وعن سلامة أراضيه، فبر قسمه وأصدر قرار الحرب دخل مفاوضات السلام، واسترد الأرض ليكون بطل الحرب والسلام.





ويوضح الفيديو جراف التالى حياة الرئيس السادات بطل الحرب والسلام:

وامتدت بطولات الرئيس السادات أنه أبى أن تظل مصر تحت وطأة الاحتلال فخاض غمار الحرب، بعد أن نجح فى تضليل العدو بما يعرف بـ«خطة الخداع الاستراتيجية»، وحقق الانتصار العربى الأول على إسرائيل عام 1973، ودخل مفاوضات السلام منتصرا ليملى شروط مصر ووقع معاهدة السلام بكامب ديفيد عام 1978.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. السادات بطل الحرب والسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.