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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية… كيفية الحصول عليها خطوة بخطوة في المقال التالي
بطاقة الخدمات المتكاملة، أعلنت وزارة التضامن عن قبول طلبات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وحددت الوزارة عير موقعها الرسمي الشروط والخطوات التي يجب الالتزام بها للحصول على هذه البطاقة، تُمنح هذه البطاقة لأصحاب الهمم للحصول على العديد من الخدمات من خلالها مثل إمكانية الجمع بين المعاشين، أو الحصول على فرص عمل ضمن نسبة 5%، والإعفاء من ضرائب الدخل، والحصول على السيارات المعافاة من الضرائب والحصول على خصومات على كل وسائل المواصلات الحكومية والعديد من الخدمات الأخرى، كما توقعت الحكومة حصول من 3 إلى 4 مليون شخص في هذه المرحلة على بطاقة الخدمات المتكاملة.
بطاقة الخدمات المتكاملة والشروط والمستندات اللازمة للحصول عليها
- 3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4*6.
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- صورة شهادة ميلاد حديثة للأشخاص دون 16 عام.
الإعاقات التي يتم قبولها في المرحلة الثانية
- أمراض الدم أو ما يعرف “بالهيموفليا”وقصار القامة.
- وفى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التوحد أو فرط الحركة.
- الأشخاص ضعاف حاسة السمع والذي يكون مقياس اختبار السمع عندهم من 50 إلى 70 ديسيبل.
- الإعاقات الحركية المختلفة ومن أهمها شلل الأطفال.
- واختلاف طول احد الأطراف عن الأخر بمعدل 5سم.
- فقدان أصابع السبابة أوالإبهام والشلل الايربى.
- الأمراض الذهنية وهى الحالات التي يكون فيها نسبة الذكاء من 35% إلى 69% في اختبار الذكاء.
- الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإبصار في العينين من درجة 6 إلى 60 أو يكون قياس البصر عند ارتداء النظارة الطبية حتى 36.
خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص أصحاب الهمم
- تحديد موعد ومكان الكشف الطبي وذلك من خلال التقديم على الموقع الرسمي للمجالس الطبية التابع لوزارة الصحة والسكان.
- بعد تحديد موعد الكشف الطبي تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على الإعاقة.
- عندما تصدر الموافقة من اللجنة الطبية يتم إرسال التقرير الطبي إلى وزارة التضامن لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة.
- يقوم المتقدم بحجز كشف وظيفي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد درجة الإعاقة للشخص المتقدم.
- ومن خلال الكشف الوظيفي يتم تحديد درجة الإعاقة وفى حال استحقاق درجة إعاقة المتقدم لاستخراج البطاقة يتم إرسال جميع البيانات للشركة المتخصصة في استخراج بطاقة الخدمات.
- يتم إرسال بطاقة الخدمات إلى المواطن من خلال البريد.
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