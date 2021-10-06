/654728/الكشف-على-1193-مواطنا-بقافلة-طبية-مجانية-بقرية-عبد-الحليم-محمود-بحوش-عيسى
نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية عبد الحليم محمود بمركز حوش عيسى تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار - وكيل المديرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
الكشف على 1193 مواطناً بقافلة طبية مجانية بقرية عبد الحليم محمود بحوش عيسى
وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية باطنة - أطفال - رمد - جلدية - جراحه - عظام - تنظيم أسرة - نساء وتوليد - أسنان - مسالك بولية ) بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والاشعه وصرف العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، حيث تم الكشف على ١١٩٣ مواطناً وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة.
على جانب أخر، تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها إنشاء مجمع خدمات ومركز شباب بطورس ، مدرسة النميرى والمجمع الزراعى و مجمع الخدمات بقرية بلقطر ، تطوير مركز شباب نخلة البحرية ، ومجمع خدمات نخله البحرية و المجمع الزراعى بقرية قافلة و تبطين ترعة الشراقوه والوزارة بمركز ابو حمص.
إستمرار متابعة مشروعات حياه كريمة الجاري تنفيذها بالبحيرة
كما تم متابعة المجمعات الزراعية بالرزيمات - الكردود بمركز حوش عيسى، والوحدات البيطرية زهره، البسلقون، بولين - سيدى غازى - الحاجر بكفر الدوار، والجمعيه الزراعية ، مبنى الاسعاف ،مجمع خدمات ومركز شباب بقرية افلاقة.
بالإضافة إلى متابعة الوحدات البيطرية شرنوب ، دسونس ، افلاقة ونديبه بمركز دمنهور.
محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة .
كما يتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي وأبناء البحيرة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات والتضحية والفداء .
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