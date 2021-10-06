/654729/إستمرار-متابعة-مشروعات-حياه-كريمة-الجاري-تنفيذها-بالبحيرة--صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية مراكز بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها إنشاء مجمع خدمات ومركز شباب بطورس ، مدرسة النميرى والمجمع الزراعى و مجمع الخدمات بقرية بلقطر ، تطوير مركز شباب نخلة البحرية ، ومجمع خدمات نخله البحرية و المجمع الزراعى بقرية قافلة و تبطين ترعة الشراقوه والوزارة بمركز ابو حمص.

إستمرار متابعة مشروعات حياه كريمة الجاري تنفيذها بالبحيرة

كما تم متابعة المجمعات الزراعية بالرزيمات - الكردود بمركز حوش عيسى، والوحدات البيطرية زهره، البسلقون، بولين - سيدى غازى - الحاجر بكفر الدوار، والجمعيه الزراعية ، مبنى الاسعاف ،مجمع خدمات ومركز شباب بقرية افلاقة.

بالإضافة إلى متابعة الوحدات البيطرية شرنوب ، دسونس ، افلاقة ونديبه بمركز دمنهور.

محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء وكبار شخصيات الدولة .

كما يتقدم اللواء هشام آمنة بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي وأبناء البحيرة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات والتضحية والفداء .