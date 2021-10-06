محافظ القاهره يقرر فتح حدائق القاهره مجانا يومي الخميس والجمعه

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دوت الخليج

كما تحتفل مصر بانتصارات اكتوبر العظيم حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، بقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

تحتفل مصر بانتصارات اكتوبر العظيم

ومن جانب اخر الرئيس السيسي: القوات المسلحة ترد حاليًا الفضل للشعب المصري من خلال عمل غير مسبوق فى كافة ربوع الوطن

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا:" دائمًا ما يمثل احتفالنا بنصر أكتوبر مناسبة عزيزة تشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني وتذكرنا بقصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأنا منذ 7 سنوات بناء الجمهورية الحديثة استنادًا إلى خطة علمية وصولًا إلى هدفنا لتحقيق رؤية مصر 2030 ".

الرئيس السيسي: الدول العربية دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو ولا ننسى الفضل الذى قدموه

وأكد الرئيس السيسي أن الدول العربية دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو ولا ننسى الفضل الذى قدموه".

جاء ذلك خلال الندوة القائمة حاليًا بعنوان "العبور إلى المستقبل" بحضور الرئيس السيسي وعدد كبير من القادة العسكريين.