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طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر بالمنزل ، نرصد فى التقرير التالي الكيفية التى من خلالها معرفة المخالفات المرورية، وإليكم التفاصيل:-

دوت الخليج

طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل

لوقت طويل ظلت جملة طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل، هى من ضمن الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، وذلك انطلاقًا من رغبة المواطنين الحصول على المخالفة ومن ثم التعامل معها.

طريقة الاستعلام المخالفات المرورية في مصر بالمنزل.. تعرف على خطوات

ويمكن حاليًا الاستعلام عن المخالفات المرورية فى مصر من المنزل، حيث يلزم اتباع عدد من الخطوات والتى يأتي على رأسها زيارة موقع بوابة الحكومة المصرية، وهو ما أتاحته وزارة الداخلية فى خطوة منها للتيسير على المواطنين، وفى ظل تطبيق ميكنة كافة الاجراءات الورقية.

وثاني خطوة للاستعلام عن المخالفات المرورية من المنزل، اختيار خدمة نيابات المرور، ومن ثم تقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالمخالفات المرورية والتى تم إضافتها على السيارة التى تقودها.

وثالث الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على المخالفات المرورية من المنزل، تحديد نوع المخالفات التى ترغب فى معرفتها، والتى تشمل مخالفات رخصة سيارة أو مخالفات رخصة قيادة أو أيًا من المخالفات المرورية.

الآن.. يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر بالمنزل

من ضمن الخطوات التى يجب عليك القيام بها أيضًا فتح صفحة إدخال البيانات، بالإضافة إلى إدخال رخصة السيارة وأيضًا اسم المحافظة.

يجب عليك إجراء تلك الخطوات بعناية شديدة وبطريقة غاية فى الوضوح، وذلك تجنبًا لوقوع أى لبس أو خلط من الممكن أن تنتهى النتيجة إليه بشكل صحيح.

وتشمل الخدمات التى وفرتها وزارة الدخلية من خلال البوابة الإلكترونية، الاستعلام عن مخالفات المركبات وأيضًا تقديم الشكاوى والتظلمات، بالإضافة إلى دفع مخالفات المرور عن طريق البريد.

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تأتى تلك الخطوة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية فى وقت لاحق انطلاقًا من رغبة الحكومة ميكنة كافة الاجراءات وإنهاء التعاملات الورقية، والتى كانت متبعة لوقت طويل الأمر الذى سبب حالة من الزحام.

ويمكن الاستعلام عن أنواع المخالفات المرورية التى من الممكن أن يتم ارتكابها من خلال زيارة الموقع الرسمي، والضغط على خانة الاستعلام.