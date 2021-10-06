/654767/قائمة-الكليات-التي-تتطلب-اختبارات-قدرات-للقبول-بجامعة-الأزهر

دوت الخليج

ومن المقرر أن تتيح جامعة الأزهر، التقدم لاختبارات القبول بكليات القاهرة والأقاليم عبر الرابط التالي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

والكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها هي:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة رياض الأطفال انتظــام وتفهنا الأشراف (تخصص التربيه انتظــام ورياض الأطفال).

2. كلية اللغات والترجمة (تخصص عام انتظام ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغات الافريقية، الترجمة الفورية إنجليزى انتظام، شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام)

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

4. كليات التربية بالقاهرة (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي)

5. التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام، المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام، تخصص عام انتظــام، التربية الخاصة انتظــام،

6.كلية التربية بنين بأسيوط شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام، وبنات شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام و رياض الأطفال انتظــام

7. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظام

8. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

9- كلية التمريض للبنات بالقاهرة انتظــام.

وفتحت جامعة الأزهر، أمس، باب التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين "الناجحين في الشهادة الثانوية"، والذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية

وأتاحت جامعة الأزهر، التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/atransfer/main.aspx

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.